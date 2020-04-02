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Все про:Транзит газа (337) Оператор ГТС (55)

 Транзит газа через Украину в первом квартале сократился на 53%

Оператор ГТС Украины в марте 2020 года обеспечил транспортировку 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце, но на 2,6 млрд куб. м, или на 36% меньше объемов марта 2019 года.

Об этом со ссылкой на Facebook Оператора ГТС сообщает БизнесЦензор.

"По итогам первого квартала 2020 транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд куб. м, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – говорится в сообщении.

"Газпром", согласно новой транзитной сделке, полностью оплатил за первый квартал забронированные мощности, исходя из расчета 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).

За 1 квартал 2020 транзит газа составил 11,1 млрд куб. м (за январь - 2,5 млрд куб м, февраль – 4 млрд куб. м, март – 4,6 млрд куб. м)

"Объемы транзита уменьшились практически в 2 раза по сравнению со средним значением за январь-март в 2014-2019 годах", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186224
 
 
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