 В Украине зафиксировано уже более 800 случаев коронавируса

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.
"По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев", - говорится в соощении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️Винницкая область - 51 случай;
▪️Волынская область - 10 случаев;
▪️Днепропетровска область - 10 случаев;
▪️Донецкая область - 7 случаев;
▪️Житомирская область - 6 случаев;
▪️Закарпатская область - 1 случай;
▪️Запорожская область - 19 случаев;
▪️Ивано-Франковская область - 74 случая;
▪️Кировоградская область - 7 случаев;
▪️Киев - 160 случаев;
▪️Киевская область - 64 случая;
▪️Львовская область - 11 случаев;
▪️Луганская область - 3 случая;
▪️Одесская область - 14 случаев;
▪️Полтавская область - 5 случаев;
▪️Ровненская область - 19 случаев;
▪️Сумская область - 26 случаев;
▪️Тернопольская область - 106 случаев;
▪️Харьковская область - 1 случай;
▪️Херсонская область - 4 случая;
▪️Хмельницкая область - 6 случаев;
▪️Черновицкая область - 143 случая;
▪️Черкасская область - 54 случая;
▪️Черниговская область - 3 случая.
По состоянию на утро 2 апреля поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.