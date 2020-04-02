 Чешский холдинг и британская компания победили в трех конкурсах по добыче в Украине

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах, передает БизнесЦензор.

EPH Group одержал победу на разработку на Груневском и Ахтырском участках.

Победителем конкурса по Ичнянскому участку стала York Energy Holdings Limited (Великобритания), являющаяся "дочкой" американской Alpha Energy.

"Поздравляю европейский энергетический холдинг EPH с уверенной победой в двух конкурсах по заключению соглашений о разделе углеводородной продукции на Груневськом и Ахтырском участках. Также Межведомственная комиссия по СРП большинством голосов рекомендовала признать британскую York Energy победителем конкурса по разработке Ичнянского нефтегазового участка", – написал Опимах.

Кабинет министров согласно процедуре должен одобрить результаты в течение месяца с момента получения рекомендаций комиссии.

Напомним, конкурсы по Груневскому (Сумская и Полтавская обл.), Ахтырскому (Сумская, Полтавская и Харьковская обл.), Ичнянскому (Черниговская обл.) углеводородным участкам были объявлены в начале августа 2019 года.

Изначально планировалось, что заявки на участие будут приниматься в течение трех месяцев. Однако в октябре правительство приняло решение о продлении срока приема документов.

Площадь Груневского участка составляет 1,083 тыс. кв. км, Ахтырского – 672 кв. км, Ичнянского – 2,086 тыс. кв. км. Согласно условиям конкурсной документации, утвержденным в конце 2018 года, по первому и второму участку, победители должны будут в течение первого этапа геологоразведочных работ (первые пять лет) обеспечить бурение не менее двух разведочных скважин и проведение 3D-сейсмики. Участник, одержавший победу в конкурсе по третьему участку, – бурение не менее трех скважин и проведение 3D-сейсмики.

Минимальный объем инвестиций по Груневскому и Ахтырскому участкам составляет по 500 млн грн, по Ичнянскому – 900 млн грн.

Срок действия СРП – 50 лет. Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут возмещены его расходы, равна 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).