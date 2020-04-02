 Цены на нефть поднялись выше $26 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,01 (4,97%) - до $21,32 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила опустилась на 0,8% по сравнению с предыдущей сессией.

Цены на нефть поднимаются после падения накануне на данных об очередном росте запасов энергоносителей в США.

Поддержку рынку в четверг оказала информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения мер, которое могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен.

Во встрече, которая пройдет в Белом доме, примут участие гендиректор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс, глава Chevron Corp. Майк Вирт, главы Occidental Petroleum Corp. и Continental Resources Inc. Вики Холлаб и Хэрольд Хамм, а также топ-менеджеры других компаний.

Накануне Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти по итогам десятой недели подряд. Размер запасов увеличился на 13,8 млн баррелей, при том, что эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их повышение на 4,6 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 7,5 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 2,2 млн баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов бензина на 3,6 млн баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

Падение цен на нефть в первом квартале 2020 года было максимальным с момента начала отслеживания этих данных в 80-х годах - Brent подешевела на 65,6%, WTI - на 66,5%. Второй квартал также начался падением рынка в связи с продолжающимся снижением спроса на фоне пандемии коронавируса, а также завершения срока действия соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+.

В первый день апреля объем поставок нефти Saudi Aramco превысил 12 млн баррелей, сообщил агентству Bloomberg анонимный чиновник в нефтегазовой отрасли.