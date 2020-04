 Американские индексы Dow Jones и S&P показали худший старт квартала в истории

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Давление на рынок оказали растущие тревоги по поводу последствий пандемии коронавируса для американской экономики на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

Американский президент сказал накануне, что США нужно преодолеть "мучительные две недели" в борьбе с коронавирусом перед тем, как можно будет увидеть тенденцию к улучшению обстановки.

"Хотелось бы надеяться, что, как предсказывают эксперты и как предсказывают многие из нас, мы увидим настоящий свет в конце тоннеля, но этому предшествуют очень, очень болезненные две недели", - заявил Трамп на брифинге по коронавирусу в Белом доме.

Он отметил, что для улучшения ситуации с коронавирусом необходимо придерживаться руководящих принципов по борьбе с COVID-19, назвав соблюдение этих мер "вопросом жизни и смерти".

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте 2020 года снизился до 49,1 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали падения индекса до 45 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

Таким образом, мартовский индекс указывает на спад активности в американской промышленности в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также обвала нефтяного рынка.

Данные отраслевой организации ADP и Moody's Analytics показали, что американские компании в частном секторе сократили 27 тысяч рабочих мест за месяц до 12 марта в связи со вспышкой коронавируса. Этот показатель значительно меньше, чем ожидали экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировавшие сокращение числа рабочих мест на 180 тысяч, пишет MarketWatch.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер сказала накануне, что видит некоторые улучшения на финансовых рынках на фоне вмешательства американского ЦБ. "Их состояние улучшилось в некоторых аспектах", - заявила она в интервью CNBC.

Цена бумаг T-Mobile US выросла на 1,47%. Американский оператор связи закрыл сделку по покупке конкурирующей Sprint Corp. после двухлетней битвы с регуляторами.

Сделка, объем которой составил более $31 млрд, исходя их стоимости акций T-Mobile US на закрытие рынка во вторник, положит конец существованию бренда Sprint. В течение последних десяти лет Sprint теряла клиентов, уступая более успешным конкурентам, включая T-Mobile US, пишет The Wall Street Journal.

Бумаги Whiting Petroleum рухнули на 44,53%. Американская буровая компания заявила в среду, что намерена подать заявление на защиту от кредиторов согласно закону о банкротстве, пишет Dow Jones.

Акции Xerox Holdings подешевели на 7,07%. Компания отказалась от планов поглощения производителя принтеров и персональных компьютеров HP Inc. на фоне неопределенности, связанной с пандемией коронавируса. Как сообщается в пресс-релизе компании, Xerox отзовет свое тендерное предложение о выкупе акций HP, а также оставит попытки номинировать свой состав совета директоров.

Цена бумаг HP в ходе торгов упала на 14,52%.

Акции General Motors упали на 7,31%, бумаги Fiat Chrysler Automobiles - на 5,15%. Продажи автопроизводителей в США снизились в первом квартале 2020 года на фоне негативных экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Также в среду подешевели акции американских авиакомпаний: бумаги American Airlines Group потеряли в цене 12,3%, JetBlue - 9,4%, Delta Air Lines - 16,4%, Southwest Airlines - 10%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 973,65 пункта (4,44%) - до 20943,51 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 114,09 пункта (4,41%), составив 2470,5 пункта.

Значение Nasdaq Composite снизилось на 339,52 пункта (4,41%) - до 7360,58 пункта.