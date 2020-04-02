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 Зеленский подписал закон о смягчении последствий карантина и повышении лимитов для ФЛП

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-IX, который парламент принял 30 марта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

"Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине", - говорится в сообщении.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, которые оказывают услуги гражданам, пребывающим дома, – до 100% заработной платы.

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставка освобождаются от уплаты НДС.

Законом также установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Документом предусмотрена и выплата помощи по частичной безработице сотрудникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина. Кроме того, упрощается оформление дистанционной работы – сотрудники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых прав или уменьшения зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически – гражданам не нужно подвергать себя опасности и являться в соответствующие учреждения.

Также важен предусмотренный законом запрет повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Кроме того, документом предусмотрено и увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц – предпринимателей: первая группа – с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа – с 1,5 млн грн до 5 млн грн, третья группа – с 5 млн грн до 7 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186180
 
 
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