 Нацбанк перечислил в госбюджет сразу все 43 миллиарда прибыли

Как сообщает пресс-служба НБУ, решение перечислить сразу всю сумму прибыли было принято по согласованию с Министерством финансов, передает БизнесЦензор.

"Таким образом Национальный банк помогает правительству в нелегком деле преодоления эпидемии в Украине. На государственный бюджет сейчас ложится значительная финансовая тяжесть борьбы с коронавирусом в стране и поддержки бизнеса и граждан, которые больше всего страдают от ограничительных мер", – сказано в сообщении.

Напомним, в предыдущие годы Нацбанк перечислял прибыль в госбюджет траншами на протяжении года.

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Как сообщалось, накануне Совет Национального банка утвердил консолидированную финансовую отчетность регулятора за 2019 год и обязательство Национального банка за 2019 год перед государственным бюджетом на сумму 42,72 млрд грн

Напомним, законом о государственном бюджете на 2020 год предусмотрены поступления от НБУ на уровне 40,7 млрд грн.

В 2019 году Нацбанк перечислил в госбюджет часть прибыли в сумме 64,88 млрд грн при запланированных в законе "О государственном бюджете Украины на 2019 год" 47,6 млрд грн.

В 2017 году НБУ перечислил в госбюджет 44,4 млрд грн прибыли, в 2016 году – 38,16 млрд грн. В то же время закон "О госбюджете Украины на 2018 год" предполагал перечисление в казну части прибыли НБУ за 2017 год в размере 50,5 млрд грн.