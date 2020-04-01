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 Совет НБУ разрешил эмиссию гривни для финансирования расходов госбюджета

Совет Национального банка решил исключить внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на на покупку государственных ценных бумаг и проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также отказаться от установления верхней границы объема госбумаг в портфеле центробанка.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие рекомендации от 31 марта глава Совета НБУ Богдан Данилишин опубликовал на своей странице в сети Facebook.

"Акцентировать внимание правления Национального банка на целесообразности создания макроэкономических предпосылок смягчения последствий рецессии в рамках сохранения ценовой и финансовой стабильности. В тесной координации с правительством предпринять все возможные меры и действия, направленные на поддержку экономики и населения в кризисный период", – подчеркивается в рекомендациях Совета НБУ.

Совет также рекомендовал правлению оперативно определить и доложить возможные объемы проведения Нацбанком операций с ОВГЗ на вторичном рынке.

"Оперативно определить и доложить Совету Национального банка о возможных объемах проведения операций Национального банка по ОВГЗ на вторичном рынке ценных бумаг, которые не будут нести угрозы для обеспечения финансовой стабильности и провести анализ влияния этих операций на показатели внешнеэкономической устойчивости и социально-экономического развития Украины", – сказано в решении.

Среди других рекомендаций – рассмотреть возможность введения целевого долгосрочного рефинансирования банков с целью кредитования инвестпроектов, субъектов малого и среднего бизнеса, расширить перечень активов, которые могут выступать обеспечением по таким кредитам рефинансирования, и рассмотреть возможность расширения критериев приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

Совет также считает необходимым обосновать среднесрочный таргет инфляции на уровне, "который в достаточной мере учитывает шоки, связанные с эпидемией коронавируса, и эмпирический опыт стран с формирующимися рынками, которые восстанавливались после структурных шоков".

Как сообщалось, ранее правление Нацбанка неоднократно заявляло об отсутствии планов возвращаться к практике покупки ОВГЗ у банков, которая может быть элементом скрытого финансирования дефицита госбюджета.

"Нацбанку запрещено покупать ОВГЗ на первичном рынке законом про Нацбанк, также запрещено финансировать бюджет в любом виде, поэтому сегодня мы такие возможности не рассматриваем", – сказал 12 марта зампред НБУ Олег Чурий.

Такую же позицию правление НБУ подтвердило на онлайн-встрече с Европейской бизнес-ассоциацией 1 апреля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186128
 
 
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Ну от Зебуины запустили печатный станок. Готовся к гиперинфляции
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Оказывается эмиссия, это меры "направленные на поддержку экономики и населения" ?
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Идиоты это приведет к обнищанию граждан.Жди гиперинфляцию и девальвацию.
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Зе!ля не может просто уйти. Он будет до последнего сжигать, разворовывать, растрачивать и просаживать оставшиеся мизерные ресурсы. Бабок нету, но кортеж то ездит, так? И зп у депутатов с надбавками и компенсациями на месте. А за что им зп то? Ведь этот кирдык - это результат работы зе!леной кодлы, от начала до конца: зе!ли, его конченого монобольшинства и выбранного ими правительства, какого там уже по счету. Но они не раскаются и не уйдут. Если им не намекнуть. И нужно торопиться им намекнуть.
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Кажется из нас делают идиотов.Люди скоро не от короновируса умрут а от голода.
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И, что самое противное, так это то, что те, кто получает всякие повышения и индексации и тд от зе!ли будут ему благодарны. Они ведь не задумываются, где тот взял деньги при пустом бюджете. Как мне во дворе сказали: "А нам все равно где он деньги возьмет! Обещал - пусть выполняет!"
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есть маленькая надежда что нацбанк пошутил на первое апреля
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Нету. Через пару месяцев нам будет недошуток. Уже, в принципе. Но то уже будет кирдык полный.
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Для того чтобы дать тысячу решили напечатать две. Благо в туалетной бумаге у нас проблем нет...
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