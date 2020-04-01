 Таможенная служба начнет отслеживать морские грузоперевозки онлайн

Об этом сообщает пресс-служба Таможни, передает БизнесЦензор.

"Центральный аппарат Гостаможслужбы получил доступ к кабинету, который позволяет отслеживать онайл-логистику контейнеров, а также видеть их сопроводительные документы еще до прибытия товаров в Украину. Благодаря данным TradeLens таможня уже отправила на более тщательную проверку контейнер - превышение веса на 700 кг", – сказано сообщении.

Ожидается, что вскоре к тестированию работы платформы присоединятся другие украинские таможни, которые имеют выход к портам. Работа в тестовом режиме продлится около года.

TradeLens – совместный проект датского транспортного конгломерата Maersk и американской IT-корпорации IBM. Платформой пользуются свыше 150 участников для организации контейнерной логистики и отслеживания грузов.

"В экосистему TradeLens входят свыше сотни морских портов и портовых операторов, 20+ морских перевозчиков и интермодальных операторов (перевозчиков, которые транспортируют товар несколькими видами транспорта), 10+ таможен других стран и одна из ведущих международных банковских групп", – отмечается в сообщении.