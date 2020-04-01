 Зеленский предложил трудоустроить заробитчан на строительстве дорог. ВИДЕО

Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский заявил в своем очередном видеообращении.

"Отдельно хочу обратить внимание правительства на следующее – сейчас в Украину вернулись очень много граждан из-за границы. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возвращения не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин завершиться. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на Родине. Нам очень нужны ваши знания и ваши умения", – заявил президент.

"Поэтому предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест. Именно в этом контексте знаковым является продолжение программы "Большое строительство". Тысячи километров дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места", – добавил Зеленский.

Ранее пресс-служба главы государства по итогам совещания у президента сообщила, что Кабинет министров уже разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", – процитировала пресс-служба президента премьер-министра Дениса Шмыгаля.