[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.5 29.92
 Власть, Транспорт, Социальная политика
  40  0
Все про:дороги (1002) Зеленский (668) мигранты (122) трудовая миграция (203) заробитчане (121)

 Зеленский предложил трудоустроить вернувшихся заробитчан на строительстве дорог. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал разработать программу создания рабочих мест для вернувшихся в Украину трудовых мигрантов, в том числе на строительстве дорог и инфраструктурных объектов.

Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский заявил в своем очередном видеообращении.

"Отдельно хочу обратить внимание правительства на следующее – сейчас в Украину вернулись очень много граждан из-за границы. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возвращения не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин завершиться. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на Родине. Нам очень нужны ваши знания и ваши умения", – заявил президент.

"Поэтому предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест. Именно в этом контексте знаковым является продолжение программы "Большое строительство". Тысячи километров дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места", – добавил Зеленский.

Ранее пресс-служба главы государства по итогам совещания у президента сообщила, что Кабинет министров уже разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", – процитировала пресс-служба президента премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186125
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто банки валюта Кабмин карантин коронавирус НБУ фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх