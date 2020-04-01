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 Германия продлила общегосударственный карантин на две недели

Германия продлила общегосударственный карантин для противодействия распространению коронавируса до 19 апреля.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Такое решение совместно приняли федеральное правительство Ангелы Меркель и власть 16 федеральных земель по итогам телеконференции.

Еще несколько дней назад официальный представитель правительства Штеффан Зайберт отмечал, что страна не планирует в ближайшее время ослаблять карантин.

По состоянию на 1 апреля, по данным Института Роберта Коха, в Германии количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 67 366, количество умерших возросло до 732 человек.

Американский университет Джона Хопкинса, который использует иную методологию подсчета, приводит данные о 71 642 случаев заражения коронавируса и 798 смертях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186118
 
 
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