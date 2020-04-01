 Германия продлила общегосударственный карантин на две недели

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Такое решение совместно приняли федеральное правительство Ангелы Меркель и власть 16 федеральных земель по итогам телеконференции.

Еще несколько дней назад официальный представитель правительства Штеффан Зайберт отмечал, что страна не планирует в ближайшее время ослаблять карантин.

По состоянию на 1 апреля, по данным Института Роберта Коха, в Германии количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 67 366, количество умерших возросло до 732 человек.

Американский университет Джона Хопкинса, который использует иную методологию подсчета, приводит данные о 71 642 случаев заражения коронавируса и 798 смертях.