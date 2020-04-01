 Зеленский подписал закон о продлении контрактов на питание солдат

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Документ дополняет закон "О государственном бюджете на 2020 год" статьей 27, согласно которой Министерство обороны и Министерство внутренних дел получают право продлевать в 2020 году действие договоров на предоставление услуг питания военнослужащих, заключенных в 2019 году.

Как сообщалось, в пояснительной записке к документу Минобороны поясняет необходимость принятия указанных изменений тем, что ООО "Понтем.УА" отказалось по результатам выигранных тендеров заключить договоры на предоставление услуг питания в связи с распространением коронавируса COVID-19.

При этом министерство утверждает, что в результате возник риск срыва обеспечения питанием личного состава ВСУ и МВД из-за непредвиденных обстоятельств. Поэтому Минобороны предлагает правительству и парламенту продлить право предоставлять эти услуги в 2020 году по договорам 2019 года путем принятия изменений в закон о бюджете 2020 года.

Закон "О публичных закупках" позволяет продлить действие договора на срок проведения тендера не более чем на 20% стоимости. По мнению Минобороны, это не позволяет полностью обеспечить питанием личный состав ВСУ и МВД. Также ведомство в пояснительной записке к проекту жалуется на постоянное обжалования участниками тендеров в АМКУ, что якобы не позволяет Минобороны и МВД своевременно заключить договоры с победителями.

Однако Минобороны объявило четыре тендера на услуги по обеспечению питанием солдат общей ожидаемой стоимостью 234,37 млн грн только в феврале 2020 года, когда истек срок соглашений с предыдущими кормильцами.

Два из этих тендеров на Западе (Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская и Хмельницкая области) и Востоке (Харьковская, Луганская и Донецкая области) выиграло киевское ООО "Понтем.УА" Норкуса Ирмантаса из Литвы. Третий тендер не состоялся, а на четвертом ожидается решение по последнему участнику.

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В 2019 году действовали договоры Минобороны на питание с такими поставщиками:

ООО "Вийськсервис-Волонтер" на текущую сумму 1,06 млрд грн (в том числе по перечисленным выше 11 областях Запада и Востока Украины на сумму 767,73 млн грн);

ООО "Премиум Финанс Групп" на текущую сумму 476,04 млн грн;

ООО "Маяк-Юг" на текущую сумму 262,23 млн грн;

ООО "Продторг-НГ" на текущую сумму 97,7 млн грн.

Что касается МВД, то Учебному центру Национальной гвардии Украины (в/ч 3007) году услуги питания предоставляет ООО "Ресурс-Сервис КМ", а в прошлом году оказывал "Продторг-НГ".

Все эти компании условно входят в три группы, которые получают подряды на питание армии со времен Януковича.