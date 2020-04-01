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 УЕФА отложил запланированные на июнь футбольные матчи на неопределенный срок

Исполнительный комитет УЕФА принял решение отложить все международные футбольные матчи на неопределенный срок.

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций, передает БизнесЦензор.

"Все матчи мужских и женских национальных сборных, которые должны были состояться в июне 2020 года, переносятся до дальнейшего уведомления. В частности, матчи плей-офф ЕВРО-2020 УЕФА и отборочные матчи ЕВРО-2021 среди женщин", – сказано в сообщении.

Все остальные соревнования УЕФА, включая международные товарищеские матчи, также отложен на неопределенный срок.

Кроме того, отменены финальные этапы молодежных соревнований по футболу под эгоидй УЕФА, запланированные на май-июль 2020 года.

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Как сообщалось, 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить на один год проведение своего основного командного соревнования Евро-2020, которое должно было пройти в июне и июле этого года, из-за чрезвычайной ситуации с распространением заболевание COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186115
 
 
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