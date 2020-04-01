[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.5 29.92
 Социальная политика
  94  0
Все про:медицина (301) рецепт (7) врачи (43) электронные документы (137)

 Врачи за год выписали 15 миллионов электронных рецептов

Год назад, 1 апреля 2019, программа "Доступные лекарства" перешла в администрирование Национальной службой здоровья Украины. С тех пор рецепты на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты получают в электронном виде.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной службы здоровья, передает БизнесЦензор.

За этот год лекарства по электронным рецептам получили более 2 млн человек.

"Электронный рецепт значительно упростил врачам работу с бумагами. Также благодаря электронной системе врач имеет возможность контролировать течение заболевания, следить, получил пациент лекарства в аптеке или нет. Кроме того, врач может выписать электронный рецепт дистанционно. Что очень важно в условиях карантина. Это удобно и для пациентов, и для самих медиков. Экономит врачу время, предотвращает контакт и снижает риск заражения коронавирусом", – отмечается в сообщении.

В НСЗУ подчеркивают, что все аптеки вовремя получают средства за отпущенные лекарственные средства. Лекарства по электронным рецепту можно получить в более чем 8 тыс. аптеках и аптечных пунктах по всей стране.  С 1 апреля 2019 года Национальная служба здоровья Украины уже выплатила аптекам более 840 млн грн.

Электронный рецепт можно получить у своего семейного врача, педиатра или терапевта дистанционно, не посещая больницу. Пациенту просто присылают SMS-сообщение с номером рецепта и кодом подтверждения.

Использование электронных инструментов - это обязательное условие развития системы здравоохранения страны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186110
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто банки валюта Кабмин карантин коронавирус НБУ фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх