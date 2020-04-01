 Врачи за год выписали 15 миллионов электронных рецептов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной службы здоровья, передает БизнесЦензор.

За этот год лекарства по электронным рецептам получили более 2 млн человек.

"Электронный рецепт значительно упростил врачам работу с бумагами. Также благодаря электронной системе врач имеет возможность контролировать течение заболевания, следить, получил пациент лекарства в аптеке или нет. Кроме того, врач может выписать электронный рецепт дистанционно. Что очень важно в условиях карантина. Это удобно и для пациентов, и для самих медиков. Экономит врачу время, предотвращает контакт и снижает риск заражения коронавирусом", – отмечается в сообщении.

В НСЗУ подчеркивают, что все аптеки вовремя получают средства за отпущенные лекарственные средства. Лекарства по электронным рецепту можно получить в более чем 8 тыс. аптеках и аптечных пунктах по всей стране. С 1 апреля 2019 года Национальная служба здоровья Украины уже выплатила аптекам более 840 млн грн.

Электронный рецепт можно получить у своего семейного врача, педиатра или терапевта дистанционно, не посещая больницу. Пациенту просто присылают SMS-сообщение с номером рецепта и кодом подтверждения.

Использование электронных инструментов - это обязательное условие развития системы здравоохранения страны.