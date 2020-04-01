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 Еще три банка продлили срок действия карт в связи с карантином на три месяца

"Альфа-Банк", банк "Глобус" (оба - Киев) и "Идея Банк" (Львов) продлили на 90 дней период использования карточек, срок действия которых заканчивается в период карантина.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщениям на сайтах указанных финучреждений, продленные карты "Идея Банка" и "Альфа-Банка" будут поддерживать все функции, но карты последнего могут не работать в банкоматах других банков, а также в терминалах, которые проверяют срок действия карт.

С картами банка "Глобус" можно будет снимать деньги в банкоматах сети "Укрткарт", а после получения нового CVV и срока действия карты при помощи SMS-инструкции - проводить платежи в интернете.

Ранее "Райффайзен банк Аваль", банк "Кредит Днепр" и "Универсал Банк" продлили срок действия своих карточек на 90 дней, "Кредобанк" - до 30 июня, банк "Восток" - до конца действия карантина, ПУМБ и "Ощадбанк" - до 1 июля, "Креди Агриколь банк" - до 31 июля, "Укргазбанк" и "Приватбанк" - на 90 дней. "УкрСиббанк" тоже продлил срок действия карт на 90 дней, но только на услугу снятия наличных в банкомате.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186108
 
 
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