 Еще три банка продлили срок действия карт в связи с карантином на три месяца

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщениям на сайтах указанных финучреждений, продленные карты "Идея Банка" и "Альфа-Банка" будут поддерживать все функции, но карты последнего могут не работать в банкоматах других банков, а также в терминалах, которые проверяют срок действия карт.

С картами банка "Глобус" можно будет снимать деньги в банкоматах сети "Укрткарт", а после получения нового CVV и срока действия карты при помощи SMS-инструкции - проводить платежи в интернете.

Ранее "Райффайзен банк Аваль", банк "Кредит Днепр" и "Универсал Банк" продлили срок действия своих карточек на 90 дней, "Кредобанк" - до 30 июня, банк "Восток" - до конца действия карантина, ПУМБ и "Ощадбанк" - до 1 июля, "Креди Агриколь банк" - до 31 июля, "Укргазбанк" и "Приватбанк" - на 90 дней. "УкрСиббанк" тоже продлил срок действия карт на 90 дней, но только на услугу снятия наличных в банкомате.