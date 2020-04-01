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 Нацбанк воздержался от продажи валюты не межбанке третий день подряд

В среду, 1 апреля, Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Рынок балансировался без нашего участия – при незначительных колебаниях и преимущественно вокруг отметки 27,7 грн/$. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом были уравновешены", – отмечается в сообщении.

НБУ также отмечает отсутствие ажиотажного спроса на валюту со стороны населения.

"Пик ажиотажа пришелся на 10-18 марта, а по завершению этого периода спрос граждан существенно ослаб. В последние дни продают валюты даже больше, чем покупают. Чистая продажа валюты населением через кассы и интернет с начала года – более $300", – сказанов сообщении.

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Как сообщалось, во вторник, 31 марта, НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $64 млн.

Напомним, в понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. 

27 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $16 млн.

В целом на неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на неделе с 15 по 20 марта продажа валюты превышала $1 миллиард.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186099
 
 
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