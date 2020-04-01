 "Укрзализныця" начала бесплатно возить правоохранителей рабочими поездами

Такое решение было принято руководством акционерного общества и согласовано с Министерством инфраструктуры, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение компании.

Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для Нацполиции бесплатный.

"Вслед за медиками "Укрзализныця" привлекает к своей социальной программы по бесплатному подвозу служебным поездами к местам работы сотрудников Национальной полиции. Мы понимаем значение правоохранительных органов в эти нелегкие времена и не могли остаться в стороне их проблем с трансферами к рабочим местам", - отметил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек.

Основанием для проезда правоохранителей является служебное удостоверение. Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности, маски или респиратора и перчаток.

В целом пока согласован и курсирует целый перечень служебных поездов для подвоза железнодорожников к своим рабочим местам.

Такие маршруты организованы на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз работников осуществляется автотранспортом.

С 31 марта "Укрзализныця" запустила социальную программу по бесплатной перевозке медиков служебными поездами.