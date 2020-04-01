 Нацбанк рекомендует банкам отложить выплату дивидендов минимум до октября

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в ходе онлайн-конференции правления НБУ с Европейской бизнес-ассоциацией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Готовим письма к банкам, в которых рекомендуем отсрочить этот вопрос как минимум до октября. Такая рекомендация выйдет сегодня-завтра", – сказала Рожкова.

Рожкова отметила, что такую же рекомендацию на европейском рынке дал Европейский центральный банк.

Первый заместитель главы НБУ также уточнила, что на данный момент ни один из украинских банков не распределял дивиденды за 2019 год.

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Как сообщалось, ранее ряд банков сообщил о возможности выплаты значительных дивидендов по итогам 2019 года, в частности ПУМБ и "Ситибанк" – по 2 млрд грн.

Нацбанк в середине марта уже предлагал банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля текущего года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.