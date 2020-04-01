 Поступления госбюджета в первом квартале на 27 миллиардов меньше плана, – Минфин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Для финансирования госбюджета в первом квартале Минфин привлек 98,2 млрд грн.

В том числе заимствования из внешних источников составили 34,2 млрд грн (67% от плана), на внутреннем рынке – 63,9 млрд грн (100% плана), из которых 27 млрд грн – в национальной валюте, а 36,8 млрд грн – в иностранной валюте ($1,1 млрд и 200 млн евро).

Общий план заимствований за отчетный период выполнен на 85,1%

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Как сообщалось, по оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы государственного бюджета в марте 2020 года составили 87,8 млрд грн, что на 10,19 млрд грн или на 10,4% меньше плана, но на 2,6% выше показателя за март 2019 года.

При этом в общий фонда госбюджета в марте поступило 78,4 млрд грн, что на 10,7% меньше росписи. При этом было возмещено 10,6 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Как отмечают в Минфине, основное невыполнение зафиксировано по таможенным платежам – 81,2% от росписи, недопоступления составили 5,7 млрд грн, в частности, из-за более высокого курса гривни и падения объемов налогооблагаемого импорта. В том числе в результате введения основными торговыми партнерами ограничительных мер в связи с распространением эпидемии COVID-19 и нарушением логистических цепей в доставке товаров.

Кроме того, на 47,8% выполнена роспись по рентной плате за добычу природного газа из-за падения цен на этот вид топлива, недопоступления по этой статье доходов в марте составили 1,6 млрд грн.