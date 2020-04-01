[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.5 29.92
 Финансы
  292  0
Материалы по теме:
Все про:госбюджет (649) Минфин (1371)

 Поступления госбюджета в первом квартале на 27 миллиардов меньше плана, – Минфин

По итогам первого квартала 2020 года роспись доходов общего фонда государственного бюджета выполнена на 87%, недопоступление составило 27,4 млрд грн, хотя по сравнению с первым кварталом 2019 годы доходы выросли на 2,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Для финансирования госбюджета в первом квартале Минфин привлек 98,2 млрд грн.

В том числе заимствования из внешних источников составили 34,2 млрд грн (67% от плана), на внутреннем рынке – 63,9 млрд грн (100% плана), из которых 27 млрд грн – в национальной валюте, а 36,8 млрд грн – в иностранной валюте ($1,1 млрд и 200 млн евро).

Общий план заимствований за отчетный период выполнен на 85,1%

Читайте также: Госбюджет в марте недополучил 10 миллиардов запланированных доходов, – Минфин

Как сообщалось, по оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы государственного бюджета в марте 2020 года составили 87,8 млрд грн, что на 10,19 млрд грн или на 10,4% меньше плана, но на 2,6% выше показателя за март 2019 года.

При этом в общий фонда госбюджета в марте поступило 78,4 млрд грн, что на 10,7% меньше росписи. При этом было возмещено 10,6 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Как отмечают в Минфине, основное невыполнение зафиксировано по таможенным платежам – 81,2% от росписи, недопоступления составили 5,7 млрд грн, в частности, из-за более высокого курса гривни и падения объемов налогооблагаемого импорта. В том числе в результате введения основными торговыми партнерами ограничительных мер в связи с распространением эпидемии COVID-19 и нарушением логистических цепей в доставке товаров.

Кроме того, на 47,8% выполнена роспись по рентной плате за добычу природного газа из-за падения цен на этот вид топлива, недопоступления по этой статье доходов в марте составили 1,6 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186095
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто банки валюта Кабмин карантин коронавирус НБУ фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх