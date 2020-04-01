 Бизнес готовится увольнять сотрудников из-за карантина, – опрос НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Значение индекса, ниже 50 пунктов, сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса. Украинские предприятия ухудшили свои ожидания относительно экономических результатов деятельности из-за распространения миром коронавируса и внедрения в стране карантинных мероприятий и ограничений", – отмечается в сообщении.

Согласно данным опроса, предприятия всех секторов, кроме промышленности, ожидают сокращения численности работников, больше всего – в сфере услуг, где ожидания бизнеса ухудшились больше всего.

"Представители этого сектора понесли наибольшие потери от пандемии. Их ожидания относительно объема предоставленных услуг новых заказов находятся на рекордно низких уровнях", – отмечает Нацбанк.

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Также пессимистичные ожидания преобладали и в промышленности.

"Представители этого сектора, в частности, ожидают худшей динамики цен на закупаемые сырье и материалы. В то же время они пока не прогнозируют негативных изменений в объемах произведенной продукции и новых заказах", – сказано в сообщении.

В то же время предприятия строительства несколько улучшили свои ожидания по сравнению с предыдущим месяцем, однако они остаются на невысоких уровнях. В частности, компании этого сектора преимущественно имеют негативные ожидания по объемам строительства, в отношении закупочных цен и доступности подрядчиков.

"Незначительное улучшение ожиданий произошло в секторе торговли, учитывая растущий спрос на потребительские товары первой необходимости (продукты питания и средства личной гигиены), а также возможность достаточно быстрой переориентации бизнеса на альтернативные каналы сбыта и доставки товаров", – констатируют в НБУ.

Опрос был проведен 5-24 марта, в нем приняли участие 170 предприятий.

Как сообщалось, по данным НБУ, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в феврале вырос на 10,9 базисного пункта – до отметки 51,2.