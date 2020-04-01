[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.5 29.92
 Финансы
  243  0
Все про:валюта (984) гривня (770) курс (659) Межбанк (155) НБУ (4596)

 Официальный курс гривни снизился до 27,75 грн/$ после роста накануне

Национальный банк установил на четверг, 2 апреля, курс гривни на уровне 27,7538 грн/$, ослабив его на 12 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня ослабла на 7 копеек – до 30,32 грн за евро.

В среду Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке.

Как сообщалось, Национальный банк установил на среду, 1 апреля, курс гривни на уровне 27,6289 грн/$, укрепив его еще на 43 копейки. При этом НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $64 млн.

Напомним, в понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

На неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на неделе с 15 по 20 марта продажа валюты превышала $1 миллиард.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186072
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто банки валюта Кабмин карантин коронавирус НБУ фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх