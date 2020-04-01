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 Саудовская Аравия резко увеличила предложение нефти после завершения сделки ОПЕК+, – Reuters

Саудовская Аравия в среду, 1 апреля, увеличила предложение нефти до более чем 12 миллионов баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли, передает БизнесЦензор.

Как отмечает агентство, накануне истек срок действия глобального пакта о сокращении добычи, что привело к снятию ограничений на добычу ОПЕК, России и других производителей.

Saudi Aramco ранее попросила ключевые сервисные компании поддержать ее планы добычи нефти на максимальной мощности в 12 миллионов баррелей в сутки "начиная с 1 апреля и в обозримом будущем".

По данным источников агентства, нефтяной гигант также просил сервисные компании "предоставить необходимые ресурсы, включая рабочую силу и оборудование", чтобы помочь ему увеличить мощности по добыче нефти до 13 миллионов баррелей в сутки.

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Как сообщалось, в начале марта Россия отказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

В результате к 1 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $25,83 за баррель.

Квартальное нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю: цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186066
 
   
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Уявляю,як Московія дістала шейхів... Саудовская Аравия резко увеличила предложение нефти после завершения сделки ОПЕК+, – Reuters - Цензор.НЕТ 2251
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