 ГАСИ отменила ввод в эксплуатацию построенной под видом особняка десятиэтажки на Подоле. ФОТО

Как передает БизнесЦензор, об этом депутат от партии "Слуга народа", заместитель главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Удалось отменить и сообщение, и декларацию о введении в эксплуатацию этого объекта. Работа Киевской ГАСИ заслуживает уважения. Запись в реестре ГАСИ аннулирована", – сообщила нардеп.

В то же время Шуляк отметила, что несмотря на аннулирование декларации, застройщик продолжает вести строительные работы, на объекте работают краны, передает Интерфакс-Украина.

При этом, поскольку правительство отменил контроль, ГАСИ сейчас не может ходить на проверки, а это усложняет борьбу с такими незаконными стройками, добавила депутат.

Как сообщалось, в марте ОК ЖСК "Зеленый замок" получило декларацию о готовности к эксплуатации десятиэтажного жилого дома по ул. Мирная, 2/1 в Киеве, высота которого в разы превышает разрешенную Генпланом Киева этажность на этой территории.

По данным Госархстройинспекции, сообщение о начале строительных работ ЖСК "Зеленый замок" зарегистрировал в марте. И уже через несколько дней после этого получил декларацию о готовности жилого дома к эксплуатации.

При этом оба документа застройщик оформил по классу последствий СС1, согласно которому этажность здания не может быть выше 4 этажей. Этот класс не соответствует введенному в эксплуатацию дому, ведь он имеет 10 этажей.

Согласно Генплану участок на ул. Мирной, 2/1 относится к территории жилой усадебной застройки. Это значит, что здесь можно строить частные дома не выше 3-4 этажей.

Учредителями заказчика строительства ОК Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок" является сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир (в 2007-2008 годах) Марьяна Грабинская, а также Иван Влад и Йозеф Москович. Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов – "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская".

Участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году получила Оксана Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиция передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.