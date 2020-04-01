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 Власти Польши ввели штрафы за нарушение запрета собираться больше двух человек

За нарушение установленного в Польше с 1 апреля запрета собираться более двух человек в общественных местах грозит штраф в размере 500 злотых (около 3,3 тыс. грн).

Об этом сообщили в Главной патрульной полиции страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Планируется, что для контроля за соблюдением запрета будут использоваться дроны.

Как пояснил комиссар Антони Речковски из штаба полиции, сначала работники полиции будут информировать людей. Следующим шагом будет наказание суммой 500 злотых. Также полиция может подать ходатайство в суд о штрафе в 5000 злотых.

"Мы обратим особое внимание на тех людей, которые пренебрегают новыми нормами, то есть группы молодежи, которые собираются на лавочках или в парках", – сказал офицер.

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Для патрулирования полиция будет использовать беспилотники, вертолеты и конные патрули.

Запрет на собрание более чем двух людей продлится до 11 апреля.

По состоянию на 1 апреля, заражение коронавирусом в Польше подтверждено у 2347 человек, 35 из них умерли.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186054
 
 
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