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Все про:Тарифы на электроэнергию (768) Новости компаний (1363) Интерпайп (77)

 Цена электроэнергии в последнюю неделю марта выросла на 35%, – Интерпайп

В последнюю неделю марта в Украине зафиксирован резкий рост цен на электроэнергию для промышленных потребителей. Тариф вырос с 1,3 грн/кВт-час до беспрецедентных 1,68 грн/кВт-час, или на 35% по отношению к февралю.

Об этом сообщает пресс-служба трубно-колесной компании Интерпайп, передает БизнесЦензор.

"Повышение цены противоречит всем экономическим индикаторам – стоимость энергоносителей (нефти, природного газа, угля) во всем мире упала до рекордных отметок. Тарифы на электроэнергию во всех странах мирах существенно снизились", - говорится в заявлении компании.

В Украине была рекордно теплая зима, промышленное производство снизилось, а, следовательно, сократилось потребление э/э. В таких условиях повышение тарифа выглядит абсурдным. На сегодняшний день цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в странах Европы.

"Вначале НКРЭКУ добавила дополнительный пиковый час, что привело к росту цены на 10%. Затем НЭК "Укрэнерго" ограничило импорт электроэнергии. А в конце марта НАЭК "Энергоатом" в одностороннем порядке ограничила отпуск электроэнергии, продаваемой по PSO-обязательствам, в адрес госпредприятия "Гарантированный покупатель" и начала продажи на рынке на сутки вперед (РДН) по максимальной цене "прайс-кэпа". На 30 марта цена на электроэнергию выросла на 35% по отношению к февралю", - говорится в релизе Интерпайпа.

ИНТЕРПАЙП призывает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и НКРЭКУ принять необходимые регуляторные меры для стабилизации рынка электроэнергии. Правительству необходимо предпринять меры по недопущению поднятие цен на э/э одним из ключевых игроков НАЭК "Энергоатом".

"Где промышленность не смог добить коронавирус, ее добьет тариф на электроэнергию. На фоне пандемии COVID-19 правительства Европы и США разрабатывают планы поддержки промышленности, вводят дополнительные инструменты стабилизации бизнеса. В Украине ситуация противоположная. Мы, как бизнес, решаем проблемы доставки сотрудников, обеспечения их средствами защиты, закупаем оборудования для локальных больниц. И все это на фоне падения объемов заказов. В ответ мы получаем 35-процентный рост цен на э/э и, как следствие, существенное ухудшение нашей конкурентоспособности на падающем рынке", - цитирует пресс-служба Дениса Морозова, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП.

В ИНТЕРПАЙП работает 11 тысячам сотрудников, около 50 тысяч членов их семей зависят от того, сможет ли Компания работать в нынешних условиях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186046
 
 
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