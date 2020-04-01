 Около 1 миллиона работников автопрома в Европе уволены или переведены на сокращенный график

Об этом пишет газета Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), приостановка работы предприятий в секторе, составляющая в среднем 16 недель, привела к потере производства, эквивалентного 1,2 млн машин.

"Выпуск автомобилей в Европе фактически остановился - такого в секторе никогда не было раньше", - отмечает генеральный директор ACEA Эрик-Марк Уитем.

Гендиректор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что немецкий автоконцерн может "отделаться легким испугом", если эпидемиологический кризис "будет преодолен так же быстро, как в Китае".

"Мы сможем просто перезапустить экономику, когда пандемия будет взята под контроль. Когда число новых случаев заражения будет снижаться", - сказал Дисс.

Тем не менее, в ACEA, призвавшей на прошлой неделе обеспечить дополнительной ликвидностью автопроизводителей, считают, что кризис в секторе будет усиливаться, поскольку компании вынуждены приостанавливать все больше мощностей. Последствия для поставщиков автопроизводителей могут оказаться "еще более серьезными", отмечают в ACEA.

В Германии на данный момент почти 570 тыс. работников автомобильной отрасли переведены на сокращенный график работы с сохранением до 67% зарплаты. Во Франции в подобной ситуации находится 90 тыс. работников отрасли, в Великобритании - более 65 тыс.

BMW 31 марта сообщила, что отравит в неоплачиваемый отпуск 20 тыс. сотрудников. Ранее Daimler сообщила о переводе на сокращенный график работы 170 тыс. человек в Германии, Volkswagen - 80 тыс. работников.

Эксперты McKinsey полагают, что глобальный автомобильный сектор столкнется с более глубокой рецессией, чем в период кризиса 2008-2009 гг., прогнозируя падение как европейского, так и американского автомобильных рынков на 30%.

ACEA представляет 16 крупных производителей легковых и грузовых автомобилей.