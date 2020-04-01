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Все про:валюта (984) мигранты (122) НБУ (4596) трудовая миграция (203) заробитчане (121)

 Нацбанк ухудшил прогноз падения поступления валюты от заробитчан до $3 миллиардов

Поступления валюты в Украину от граждан, работающих за рубежом, сократятся в 2020 году на $2-3 млрд с $12 млрд по итогам 2019 года.

Об этом во время онлайн-встречи с членами Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Мы не ожидаем большого влияния на платежный баланс с этой стороны. По нашей оценке, снижение поступлений от заробитчан будет полностью компенсировано сокращением спроса на валюту со стороны украинцев, которые отказались от заграничных поездок. В прошлом году путешествия генерировали порядка $8 млрд дополнительного спроса", – отметил Сологуб.

Как сообщалось, 16 марта Нацбанк оценивал возможное падение объема переводов заробитчан в Украину по итогам 2019 года в $0,5-1 млрд.

По данным НБУ, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2019 году составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186037
 
 
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