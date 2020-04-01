 Спрос на новые авто в Украине упал на 15% из-за введения карантина

Об этом сообщает "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Таким образом, относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин снизились на 15%. Также март оказался самым "неурожайным" месяцем первого квартала.

В январе рынок новых легковых авто составил 7,1 тыс. штук, а в феврале – почти 7 тыс. штук.

Лидерскую позицию на рынке продолжает сохранять за собой Renault. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1 222 украинских регистрационных номера. По сравнению с прошлым годом, мартовские регистрации новых авто этой марки увеличились на 20%.

На втором месте Toyota – 661 авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 21% меньше результата годичной давности.

Третью ступеньку рейтинга заняла Kia, за автомобили – 576 покупателей, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Четвертая позиция у Nissan – 353 авто (-38% к марту 2019 года).

Замыкает пятерку лидеров месяца Hyundai – 317 авто (-25%).

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль Renault Duster. В зачете этой модели – 619 регистраций.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине свою первую регистрацию прошли 20,3 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.