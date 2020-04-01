 Нацбанк установил механизм контроля за работой инкассаторских компаний

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №40 от 26 марта, которое вступает в силу с 1 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В частности, утвержденный документ предусматривает:
- порядок проведения плановых проверок инкассаторских компаний;
- основания для проведения внеплановых проверок и порядок их осуществления;
- перечень вопросов, подлежащих проверке в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка;
- требования к оформлению результатов проверок;
- механизм контроля за устранением недостатков, выявленных при проведении проверок;,
- порядок применения мер воздействия за нарушение требований.
"Это будет способствовать повышению уровня качества наличности, находящейся в обращении, благодаря совершенствованию критериев сортировки и увеличению объемов перечисления наличных, а также изъятия неплатежных и сомнительных банкнот и монет", – отмечается в сообщении.
По данным на сайте НБУ, сейчас лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации выданы 10 частным компаниям, при этом согласование на обработку и хранение наличности имеет только одна из них.