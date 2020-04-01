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Все про:инкассаторы (19) лицензия (278) НБУ (4596)

 Нацбанк установил механизм контроля за работой инкассаторских компаний

Национальный банк Украины (НБУ) определил механизмы контроля за соблюдением инкассаторскими компаниями требований по приему, хранению и обработке наличности.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №40 от 26 марта, которое вступает в силу с 1 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, утвержденный документ предусматривает:

  • порядок проведения плановых проверок инкассаторских компаний;
  • основания для проведения внеплановых проверок и порядок их осуществления;
  • перечень вопросов, подлежащих проверке в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка;
  • требования к оформлению результатов проверок;
  • механизм контроля за устранением недостатков, выявленных при проведении проверок;,
  • порядок применения мер воздействия за нарушение требований.

"Это будет способствовать повышению уровня качества наличности, находящейся в обращении, благодаря совершенствованию критериев сортировки и увеличению объемов перечисления наличных, а также изъятия неплатежных и сомнительных банкнот и монет", – отмечается в сообщении.

По данным на сайте НБУ, сейчас лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации выданы 10 частным компаниям, при этом согласование на обработку и хранение наличности имеет только одна из них.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186021
 
 
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