 ЕБРР выделил 7,5 миллиона евро кредита банку "Львов" для финансирования МСП

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в Facebook, передает БизнесЦензор.

Эти средства предоставляются в контексте Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

Кредит будет доступен для выборки в гривне, что защитит заемщиков "Банка Львов" от валютных рисков, а средства, выделяемые заемщикам в рамках кредита, будут иметь более длинные сроки погашения.

Также МСП-заемщики, которые готовы осуществлять капитальные инвестиции в модернизацию технологий и производственных процессов в соответствии со стандартами и регламентами ЕС, смогут получить грантовую помощь по линии Евросоюза.