[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.5 29.92
 Власть, Регуляторная политика, Социальная политика
  2153  1
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (4081) карантин (223) Минздрав (416) Степанов Максим (3) COVID-19 (374) коронавирус (197)

 Кабмин ввел новые ограничения на время карантина

Кабинет министров на заседании в среду, 1 апреля, принял решение усилить карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19 в Украине.

Об этом сообщиает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

  • пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
  • перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

"Отметим, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями. Все остальные нововведения будут обработаны с учетом предложений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и профильных министерств и ведомств", – сказано в сообщении.

Как уточнил министр здравоохранения Максим Степанов, решение об ужесточении ограничений принято с доработкой до 2 апреля.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", – цитирует Степанова пресс-служба Минздрава.

Как сообщалось, Кабмин Украины на заседании 25 марта принял решение продлить карантин до 24 апреля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186018
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Антимонопольный комитет банки Газ карантин коронавирус НБУ Россия фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх