 "Укрзализныця" вывезла из-за границы 8 тысяч пассажиров

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Так, всего было организовано 14 специальных рейсов. Больше всего из них осуществлялись скоростными поездами "Интерсити+" по маршруту Киев-Перемышль для перевозки украинских граждан из Польши и Чехии. Курсировало 10 рейсов, которыми в Украину возвращено 6211 украинцев.

Также компания организовала два специальных рейсы по маршруту Киев-Рига и Киев-Москва туда и обратно.

Поездные бригады, обслуживающие специальные поезда, были обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции. После каждого рейса подвижной состав был тщательно обработан дезинфицирующими средствами.