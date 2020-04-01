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 "Укрзализныця" вывезла из-за границы 8 тысяч пассажиров

"Укрзализныця" перевезла 7571 пассажира, которые вследствие карантина не могли самостоятельно пересечь границу. Большая часть пассажиров - украинцы. Все перевозки осуществлялись по согласованию с Министерством иностранных дел и Министерством инфраструктуры Украины.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Так, всего было организовано 14 специальных рейсов. Больше всего из них осуществлялись скоростными поездами "Интерсити+" по маршруту Киев-Перемышль для перевозки украинских граждан из Польши и Чехии. Курсировало 10 рейсов, которыми в Украину возвращено 6211 украинцев.

Также компания организовала два специальных рейсы по маршруту Киев-Рига и Киев-Москва туда и обратно.

Поездные бригады, обслуживающие специальные поезда, были обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции. После каждого рейса подвижной состав был тщательно обработан дезинфицирующими средствами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186013
 
 
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