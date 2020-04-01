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 Крупнейшие сети АЗС ускорили снижение цен на автогаз

Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС в среду, 1 апреля, снизилась на 10 копеек за литр – до 10,57 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, цена автогаза в консолидированной сети АЗС группы "Приват" снизились в среднем на 24 копейки – до 10,00 грн/л.

В зависимости от региона эта сеть опустила цены на 20-50 коп./л. Наиболее существенное снижение произошло в Запорожской области – на 45-50 копеек, в столичном регионе "Приват" цены не менял. Традиционно самая низкая цена в этой сети в Житомирской области – 9,50 грн/л.

Кроме того, с 1 апреля пересмотрели цены сети Shell и Сhipo, понизив стоимость газа в среднем на 20 копеек – до 10,71 грн и 10,27 грн за литр соответственно.

Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 10 копеек – до 10,49 грн/л.

"Авантаж" в этом регионе понизила цену на 50 коп. – до 9,45 грн/л. На ее отдельных станциях цена опустилась до 8,55 грн/л.

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Как сообщалось, 30 марта крупнейшие розничные сети ОККО и WOG снизили цены на сжиженный газ в пределах 30-40 копеек за литр.

По данным "Консалтинговой группы А-95", за последнюю неделю (23-30 марта) оптовые цены сжиженного газа на ГНС снизились на 3,6% (на 500 грн/т), до 15 000 грн за тонну. Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые 26 марта на белорусско-польской границе достигали минимальных за весь период котирования $100 за тонну.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186011
 
 
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