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Все про:Fitch (193) Ахметов (971) дефолт (36) рейтинг (636) ДТЭК (681)

 Fitch снизил рейтинг "ДТЭК Энерго" Ахметова до преддефолтного

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) украинской компании DTEK Energy B.V. с "B-" до "C" – последнего уровня перед ограниченным дефолтом.

Fitch также понизило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций ДТЭК до "C" с рейтингом восстановления "RR5", передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение рейтингового агентства.

"Понижение рейтинга означает, что дефолт неизбежен, после того как ДТЭК объявил, что не будет выплачивать проценты по банковской задолженности 31 марта. ДТЭК также не будет выплачивать купонные выплаты по еврооблигациям с 1 апреля", – отмечается в соообщении.

Fitch указывает, что неуплата процентов по банковским долгам 31 марта приведет к понижению рейтинга компании до "RD" (Ограниченный дефолт).

Как сообщалось, 27 марта "ДТЭК Энерго", крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине, объявил о приостановке выплат купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу.

"ДТЭК Энерго" разрабатывает предложение о реструктуризации и введении временного моратория на исполнение обязательств (standstill).

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Напомним, только осенью 2019 года "ДТЭК Энерго" завершило четырехлетний процесс реструктуризации долга.

Согласно отчету "ДТЭК Энерго" за первое полугодие 2019 года, долг компании составлял $1,96 млрд, из которого $1,24 млрд – еврооблигации, а $711 млн – банковский долг. Помимо того оставался нереструктризированным банковский долг на $245 млн, о завершении реструктуризации которого на общих условиях с выпуском дополнительно еврооблтигаций на $100 млн компания сообщила в ноябре.

Согласно отчету, в текущем году ДТЭК необходимо выплатить по долгу $50 млн, в 2021-2022 годах – по $20 млн, а основные выплаты приходятся на 2023-2024 годы – соответственно $1,1 млрд и $0,7 млрд.

После завершения реструктуризации международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "ДТЭК Энерго" до "B-" с прогнозом "стабильный" с "RD" (ограниченный дефолт) и рейтинг еврооблигаций до "B-" с рейтингом восстановления "RR4".

За время обострения мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, котировки еврооблигаций "ДТЭК Энерго" падали со 104% от номинала до 60%, а их доходность выросла с менее чем 10% годовых до более чем 25% годовых.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" 27 марта сообщило, что ее шахты "ДТЭК Добропольеуголь", "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля.

"ДТЭК Добропольеуголь" в 2019 году нарастило добычу угля на 12,2% – до 3,36 млн тонн, а шахта "Белозерская" сократила ее на 23,9% – до 0,85 млн тонн. В целом "ДТЭК Энерго" в 2019 году снизило добычу угля на 9,8% – до 24,51 млн тонн. В состав компании входят четыре центральных обогатительных фабрики (ЦОФ).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186004
 
 
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Ахметка красава! И сел, и съел. Учитесь, студенты!
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тупо втихаря бабло сосет а главное вонизма нет как каломойши и жульки симулянтки
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Многостаночник рыжий уже газ добывает на Полтавщине,ну пля рубаха парень,так любит украинцев что на фронт ни одного гумконвоя не заслал,все для своих избирателей отправило,уголь уже не в цене..
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Вот и всё. Приходит конец олигархической системе. Все эти олигархические фирмы-прокладки -- банкроты. Все прибыли заводов, электростанций, шахт выведены в оффшоры и там их следы теряются.
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