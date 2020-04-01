 Кабмин разрешил "Укравтодору" одолжить 19 миллиардов под госгарантии

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Размер обязательств по возврату внутренних и внешних заимствований "Укравтодора" не превышает 19,27 млрд грн; заимствования используются для финансирования объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения по перечню, утвержденному правительством", – уточнил министр.
В рамках реализации решения "Укравтодор" осуществит эмиссию пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией.
Процентная ставка по облигациям установлена в размере 12,5% годовых и будет выплачиватьсяя ежеквартально. Срок обращения облигаций – от 1 до 5 лет в зависимости от серии.
Как следует из сопроводительных документов к заседанию правительства, облигации "Укравтодора" выкупит государственный "Укрэксимбанк".
Также решением правительства утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта дорог, которые планируется финансировать за счет привлеченных средств.
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Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн. В начале февраля законы подписал президент Владимир Зеленский.
Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.
Известно, что бюджет 2020 не будет выполнен и ряд важных программ и расходов сокращается. Это объективно.
И вместо того что бы снизить коррупцию в этой кризисной ситуации - КМУ позволяет взять Укравтодору в долг по 12.5% процентов 19 млрд гривен.
А значит, кроме очевидных потерь для общества (это примерно 40- 50% от завышенной сметной стоимости и небольшого срока гарантии ) мы получаем ещё дополнительные расходы в виде процентов.
То есть - финансирование сомнительных сделок идёт в долг, за счёт будущих доходов налогоплательщиков.
Вы согласны с таким подходом?