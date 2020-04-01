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Все про:Кабмин (4081) Укравтодор (390) облигации (749) гарантия (17) Шмыгаль Денис (55)

 Кабмин разрешил "Укравтодору" одолжить 19 миллиардов под госгарантии

Кабинет министров на заседании в среду, 1 апреля, утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") на общую сумму до 19,27 млрд грн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Размер обязательств по возврату внутренних и внешних заимствований "Укравтодора" не превышает 19,27 млрд грн; заимствования используются для финансирования объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения по перечню, утвержденному правительством", – уточнил министр.

В рамках реализации решения "Укравтодор" осуществит ​​эмиссию пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией.

Процентная ставка по облигациям установлена в размере 12,5% годовых и будет выплачиватьсяя ежеквартально. Срок обращения облигаций – от 1 до 5 лет в зависимости от серии.

Как следует из сопроводительных документов к заседанию правительства, облигации "Укравтодора" выкупит государственный "Укрэксимбанк".

Также решением правительства утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта дорог, которые планируется финансировать за счет привлеченных средств.

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Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн. В начале февраля законы подписал президент Владимир Зеленский.

Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185995
 
 
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Кабмин разрешил Лису постеречь кур... Под госгарантии!
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Неоднократно писал о коррупции в дорожной сфере. Приводил примеры завышенных цен, фиктивных аукционов, тендеров под отдельных участников, направлял документы в АКМУ. Получал отказы и молчание.

Известно, что бюджет 2020 не будет выполнен и ряд важных программ и расходов сокращается. Это объективно.

И вместо того что бы снизить коррупцию в этой кризисной ситуации - КМУ позволяет взять Укравтодору в долг по 12.5% процентов 19 млрд гривен.

А значит, кроме очевидных потерь для общества (это примерно 40- 50% от завышенной сметной стоимости и небольшого срока гарантии ) мы получаем ещё дополнительные расходы в виде процентов.

То есть - финансирование сомнительных сделок идёт в долг, за счёт будущих доходов налогоплательщиков.

Вы согласны с таким подходом?
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