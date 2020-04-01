 Офис Зеленского рассматривает ужесточение условий карантина

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом", - сообщает Офис президента.

Сообщают, что власти провели переговоры со всеми телевизионными группами для трансляции пасхальных богослужений. "Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются", - говорится в сообщении.