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 Офис Зеленского рассматривает ужесточение условий карантина

На совещании в Офисе президента Украина была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий в стране в связи с коронавирусом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом", - сообщает Офис президента.

Сообщают, что власти провели переговоры со всеми телевизионными группами для трансляции пасхальных богослужений. "Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185986
 
 
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Граждане Украины воочию уже видят, что умственная отсталость заразна.
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