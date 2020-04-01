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 НАТО выделит дополнительную помощь Украине

Министры иностранных дел стран-членов НАТО намерены одобрить новый пакет помощи для Украины и Грузии.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает .БизнесЦензор

Об этом в среду на виртуальной пресс-конференции, анонсируя повестку для предстоящего заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое пройдет в формате видео-конференции 2 апреля, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, мы обсудим наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который представляет стратегическую важность для НАТО", - сообщил он.

По словам Столтенберга, пакет, который будет одобрен завтра, будет дополнительным к уже существующим.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185977
 
 
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