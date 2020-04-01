 Кабмин утвердил индексацию пенсий и доплаты пенсионерам

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на открытом заседании правительства.

Проект решения представила министр социальной политики Марина Лазебная.

По словам главы министерства, решением предусмотрено установить единоразовую доплату в размере 1000 гривен пенсионерам, которые получают пенсии до 5 тыс. грн в месяц.

Лазебная отметила, что такую помощь получат 10 млн пенсионеров. Кроме того, более 600 тысяч лиц, которые не имеют права на пенсию, но достигли пенсионного возраста, также получат такую выплату.

"Мы сделаем такие выплаты сразу, как только будут внесены изменения в государственный бюджет и утверждены необходимые финансовые документы. Если это все состоится, то уже с 14 апреля Пенсионный фонд насчитает все эти выплаты и люди получат по 1000 гривен", – сообщила Лазебная.

Министр добавила, что также предложено установить ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет.

"С апреля установить ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9 205 грн. Важно отметить, что такие пенсионеры получат такую выплату в дополнение к уже установленным статусным повышениям и надбавкам к пенсии", – уточнила Лазебная.

При этом предложено установить, что для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем для женщин 20 лет и для мужчин 25 лет, минимальная пенсионная выплата составит не менее 2600 грн.

По словам министра, такая ежемесячная доплата в размере до 500 грн коснется 1,5 млн пенсионеров.

Лазебная добавила, что в мае также планируется провести индексацию пенсий на 11%. Министр отметила, что это решение позволит повысить пенсии около 7 млн пенсионеров на среднюю сумму около 260 грн в месяц.

Министр уточнила, что такая индексация коснется не всех пенсионеров, поэтому минимальную выплату остальным пенсионерам со стажем работы 30 лет для женщин и 35 для мужчин, предложено повысить с 2000 грн до 2100 грн.

"С учетом этого, повышение пенсий получат более 8,5 млн пенсионеров", – добавила глава Минсоцполитики.

Читайте также: Рада провалила голосование за изменения в госбюджет

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада не приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" – "за" принятие документа в первом чтении проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Предложение вернуть законопроект в профильный парламентский комитет для подготовки к повторному первому чтению поддержали 273 депутатов, за сокращение срока подготовки документа к повторному первому чтению проголосовали 240 нардепов.

В обновленном проекте изменений в госбюджет на 2020 год Кабмин предложил Верховной Раде увеличить дефицит с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, уменьшить план доходов с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, увеличить план расходов с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.

Покрывать увеличен дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

Законопроект предусматривает создание в составе госбюджета Стабилизационного фонда для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Кабинет министров надеется на принятие парламентом законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2020 год на следующей неделе, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.