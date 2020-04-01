 Экс-министр Уманский пытался уволить Нефьодова и Верланова, – СМИ

Об этом со ссылкой на Lb.ua сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее представление Уманский направил премьеру Денису Шмыгалю.

В письме Уманского от 28 марта под его личной подписью главе правительства предлагается возложить временное выполнение обязанностей Верланова на его зама Михаила Титарчука, а обязанностей Нефьодова – на его зама Роберта Зелди.

Данное письмо Минфина - повторное обращение. По имеющимся данным, оно зашло из ведомства напрямую в аппарат премьера и на Кабмин не выносилось.

"Я слышал, что Уманский дважды подавал меня на увольнение. Не знаю официально причин, он со мной не говорил на эту тему", – подтвердил Максим Нефьодов.

Сергей Верланов отметил: "Я узнал об этом документе уже после подачи, но о причинах его появления не знаю до сих пор. У меня не было никаких конфликтов с Игорем Ивановичем и наше взаимодействие было всегда конструктивным. Мне лично он его не комментировал и о мотивах данного документа лучше уточнить у него".

"Что касается Сергея Михайловича (Марченко), я знаю его как профессионала и я с радостью буду эффективно работать в его команде", – добавил Сергей Верланов.

Премьер Шмыгаль заявил, что Нефьодов и Верланов работают на своих должностях. "На данный момент оба руководителя работают", – подчеркнул глава правительства.

30 марта Рада уволила министра финансов Игоря Уманского через три недели после назначения.