 Госбюджет в марте недополучил 10 миллиардов запланированных доходов, – Минфин

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, общий фонд госбюджета получил 78,4 млрд, что на 10,3% меньше планового показателя.

По данным Госказначейства, в январе-марте госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%, за этот период поступило 210,7 млрд грн. В том числе общий фонд получил 183 млрд грн, недовыполнение составило 13%.

Как указала ГКСУ, в марте налоговые поступления составили 51,3 млрд грн, что на 5,8% меньше плана, но на 8,1% выше прошлогоднего показателя.

Таможня в марте принесла 24,5 млрд грн – на 18,8% меньше плана и на 10,8% меньше прошлогоднего показателя.

Возмещение НДС в марте составило 10,64 млрд грн.

В январе-марте 2020 года налоговая служба принесла 110,8 млрд грн, что почти на 15% выше показателя за три месяца 2019 года.

Доходы от таможни в госбюджет за три месяца составили 65 млрд грн, отставание от плана достигло 23,3% и 13,7% – от показателя за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщалось, по данным Госказначейства, в феврале доходы общего фонда государственного бюджета составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% больше показателей февраля 2019 года, но на 4,21 млрд грн или на 6,3% меньше росписи.

В том числе доходы, за администрирование которых отвечает Государственная таможенная служба, составили 22,6 млрд грн, что на 21,7% меньше росписи. В Минфине поясняли, что на снижение таможенных поступлений повлияло укрепление курса гривни, более низкие объемы импорта (в эквиваленте доллара США), а также снижение цен на природный газ.

В январе 2020 года отставание поуступлений в госбюджет от плана составляло 24% или 13,8 млрд грн.