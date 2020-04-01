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 Остатки средств на едином счету Казначейства упали до 10 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 апреля составили 10,52 млрд грн, сократившись в марте на 6,67 млрд грн или на 39%.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.

По данным Казначейства, на 1 апреля 2019 средств на ЕКС было больше – 14,86 млрд грн, а на 1 апреля 2018 года на ЕКС находилось 8,31 млрд грн.

В то же время на 1 апреля 2017 года остатки средств на ЕКС составляли 32,81 млрд грн, а на 1 апреля 2016 года – 21,05 млрд грн.

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Как сообщалось, по состоянию на 1 марта остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) составили 17,18 млрд грн, увеличившись за февраль на 5,11 млрд грн или на 42%.

По состоянию на 1 февраля 2020 года остатки средств на ЕКС составляли 12,07 млрд грн, сократившись за январь на 5,5 млрд грн или на 31%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185957
 
 
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зедебил взял экономику с подьемом и в казне было 135 млрд грн.

жертвы сереала кого вы выбрали ?
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