 На Львовщине для потребителей газа разработали экспресс-регистрацию в онлайн сервисе

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаза" сообщает БизнесЦензор.

Так, теперь чтобы воспользоваться онлайн сервисами, достаточно звонка со смартфона в контакт-центр АО "Львовгаз" на тел. 067 21 77 104 и "Личный кабинет" клиента будет создан автоматически.

"Карантин ограничивает ваши передвижения, но не может быть ограничением для онлайн-сервисов. Мы экстренно разработали экспресс-регистрацию клиентов для улучшения доступа к сервисам компании", – говорит и.о. руководителя клиентского сервиса АО "Львовгаз" Оксана Ростыкус.

Для автоматической регистрации "Личного кабинета" на сайте 104.ua достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр АО "Львовгаз" и назвать свой лицевой счет. После этого "Личный кабинет" будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на мобильный телефон клиента.

Логином является номер мобильного телефона потребителя. Достаточно перейти по ссылке, которая будет указано в сообщении, а на сайте ввести логин и пароль и пользоваться всеми преимуществами онлайн-сервисов 104.ua.

С помощью онлайн-сервиса клиенты могут:

гарантировано передать показания счетчика;

безопасно и просто заплатить за газ и его доставку;

первыми загрузить счета;

отслеживать собственное потребление и расходы.

По данным компании, сейчас во Львовской области 280,87 тыс. домохозяйств пользуются преимуществами единого онлайн-сервиса 104.ua.