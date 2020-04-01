 На Львовщине для потребителей газа разработали экспресс-регистрацию в онлайн сервисе

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаза" сообщает БизнесЦензор.
Так, теперь чтобы воспользоваться онлайн сервисами, достаточно звонка со смартфона в контакт-центр АО "Львовгаз" на тел. 067 21 77 104 и "Личный кабинет" клиента будет создан автоматически.
"Карантин ограничивает ваши передвижения, но не может быть ограничением для онлайн-сервисов. Мы экстренно разработали экспресс-регистрацию клиентов для улучшения доступа к сервисам компании", – говорит и.о. руководителя клиентского сервиса АО "Львовгаз" Оксана Ростыкус.
Для автоматической регистрации "Личного кабинета" на сайте 104.ua достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр АО "Львовгаз" и назвать свой лицевой счет. После этого "Личный кабинет" будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на мобильный телефон клиента.
Логином является номер мобильного телефона потребителя. Достаточно перейти по ссылке, которая будет указано в сообщении, а на сайте ввести логин и пароль и пользоваться всеми преимуществами онлайн-сервисов 104.ua.
С помощью онлайн-сервиса клиенты могут:
- гарантировано передать показания счетчика;
- безопасно и просто заплатить за газ и его доставку;
- первыми загрузить счета;
- отслеживать собственное потребление и расходы.
По данным компании, сейчас во Львовской области 280,87 тыс. домохозяйств пользуются преимуществами единого онлайн-сервиса 104.ua.