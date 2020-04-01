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 Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 1 апреля снизилась на 9-10 копеек за литр после того, как ряд крупных сетей АЗС снизил расценки на топливо.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены на бензины и дизельное топливо в сети Shell (123 АЗС) снизилась на 95 копеек за литр – до 22,85 грн/л за А-92 и 24,45 грн/л за А-95 и 23,41 грн/л за дизтопливао.

Сеть Chipo (54 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 24 копейки. На станциях "Параллель" бензин и дизтопливо подешевели на 1 грн/л.

Также на 1 грн/л бензины подешевели в сети "Фактор", тогда как цены на дизтопливо снижены на 10 коп.

Такие сети как "Автотранс", SUN OIL, Mango и "Авантаж 7" снизили стоимость топлив на 40-80 копеек.

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Как сообщалось, ранее АМКУ констатировал наличие оснований для дальнейшего снижения цен на топливо. В частности, для бензина марки А-95 еще на 3-5 грн/литр.

На минувшей неделе сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, а также крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" (1 540 АЗС под брендами "Авиас", "Укрнафта" и другие), снизили цены на все виды топлива на 1 грн за литр.

Перед этим на резкое снижение цены – на 1,2 грн/л –пошла розничная сеть Glusco (105 АЗС).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185948
 
 
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