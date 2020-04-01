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 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо (обновлено)

Крупнейшая сеть АЗС группы "Приват", а также ряд других крупных сетей АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" (1540 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 1 грн/л: цены бензина А-95 и дизтоплива снижены до 24,00 грн/л, бензина А-92 – до 23 грн/л.

С утра среды цены на бензины и дизельное топливо в сети Shell (123 АЗС) снижены на 95 копеек за литр – до 22,85 грн/л за А-92 и 24,45 грн/л за А-95 и 23,41 грн/л за дизтопливао.

Сеть Chipo (54 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 24 копейки. На станциях "Параллель" бензин и дизтопливо подешевели на 1 грн/л.

Также на 1 грн/л бензины подешевели в сети "Фактор", тогда как цены на дизтопливо снижены на 10 коп.

Такие сети как "Автотранс", SUN OIL, Mango и "Авантаж 7" снизили стоимость топлив на 40-80 копеек.

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Как сообщалось, ранее АМКУ констатировал наличие оснований для дальнейшего снижения цен на топливо. В частности, для бензина марки А-95 еще на 3-5 грн/литр.

На минувшей неделе сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, а также крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" (1 540 АЗС под брендами "Авиас", "Укрнафта" и другие), снизили цены на все виды топлива на 1 грн за литр.

Перед этим на резкое снижение цены – на 1,2 грн/л –пошла розничная сеть Glusco (105 АЗС).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185948
 
 
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