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 Киев не будет открывать продовольственные рынки, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на территории столицы работа продовольственных открытых рынков не возобновится на время карантина.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Тем, кто обговаривает тему возможность открытия рынков, заявлено Министерство охраны здоровья, обозначу, Киев рынков не откроет", - сказал Кличко.

Он отметил, что продовольственные рынки открою только после улучшения ситуации в Киеве.

"В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Недостатка продуктов на сегодня нет. Относительно рынков – количество людей на них и всего другого, напомню, помните откуда ситуация разогналась в городе Ухань?", - сказал Кличко.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выступает за продолжение работы открытых продовольственных рынков в период карантина.

Кроме того, на карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. грн. 

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185947
 
 
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