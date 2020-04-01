 Киев не будет открывать продовольственные рынки, – Кличко

Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Тем, кто обговаривает тему возможность открытия рынков, заявлено Министерство охраны здоровья, обозначу, Киев рынков не откроет", - сказал Кличко.

Он отметил, что продовольственные рынки открою только после улучшения ситуации в Киеве.

"В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Недостатка продуктов на сегодня нет. Относительно рынков – количество людей на них и всего другого, напомню, помните откуда ситуация разогналась в городе Ухань?", - сказал Кличко.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выступает за продолжение работы открытых продовольственных рынков в период карантина.

Кроме того, на карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. грн.

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.