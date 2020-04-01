 Нацкомиссия аннулировала лицензию "Интертелекома" на 4G из-за отсутствия оплаты

Решение принято, поскольку "Интертелеком" не внес оплату за лицензию в полном размере, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комиссия сообщает, что в связи с отсутствием оплаты "Интертелекомом" средств за выдачу лицензий на дополнительные полосы радиочастот, продление срока действия лицензий и выдачу лицензии на пользование РЧР для досрочного внедрения 4G, решение НКРСИ от 17 марта 2020 № 117 вступило в силу.

Согласно ему, решение о выдаче лицензии компании будет аннулировано, а освободившиеся частоты, предназначенные для запуска LTE, будут законсервированы и в дальнейшем выставлены на тендер.

"Следующим шагом, в соответствии с требованиями закона, должно стать аннулирование разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств", – сообщает НКРСИ.

Комиссия уточнила, что "Интертелеком" должен выполнить взаимосогласованную с другими операторами дорожную карту мероприятий рефарминга в диапазонах 700-900 МГц и уже к 5 апреля отключить 9-15 каналы CDMA-связи в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях.

НКРСИ предоставила "Интертелекому" соответствующие рекомендации и ожидает в 10-дневный срок предоставления оператором соответствующего плана мероприятий для надлежащего реагирования и принятия необходимых мер в случае решения о прекращении "Интертелекомом" предоставления телекоммуникационных услуг.

НКРСИ также обратилась в Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, Службу безопасности Украины и в Госспецсвязи о предоставлении исчерпывающей информации о получении соответствующими государственными органами, в том числе спецпользователями, услуг мобильной связи от "Интертелекома".

Наряду с этим, в комиссии подчеркивают, что НКРСИ готова рассмотреть заявления "Интертелекома" относительно РЧР, необходимого оператору для предоставления услуг и возможного сохранения абонентов.

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Как сообщалось, ранее "Интертелеком" оплатил менее 1% за 4G-лицензию (внес всего 1 млн грн из необходимых 194,6 млн грн, которые компания должна была изначально оплатить до 10 марта) и обратился к НКРСИ с просьбой предоставить 22 дня отсрочки по проведению оплаты.

Согласно ранее утвержденным Кабинетом министров изменениям в План использования радиочастотного ресурса Украины (РЧР), начало действия новых лицензий на 4G для операторов было назначено на 1 июля 2020 года.

Исключением являлся "Интертелеком", чья лицензия LTE должна стартовать с 1 апреля 2020 года, что обусловлено объективной потребностью освободить верхние каналы диапазона 800 МГц от оборудования CDMA и обеспечить безболезненную миграцию абонентов на LTE в другие частотные каналы.