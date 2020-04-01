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Все про:Коломойский (1100) кредит (1408) МВФ (1133) Гетманцев (11)

 Первый транш кредита от МВФ может составить $4 миллиарда, – глава Комитета

Украина может получить первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $4 млрд сразу же после принятия закона о банках в целом.

Об этом глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в эфире "Радио НВ", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже получили официальное письмо, заявление от МВФ: есть два условия, если они будут выполнены, сразу же средства поступят Украину, причем в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около $4 млрд кредита", – сказал Гетманцев.

По словам депутата, средства будут направлены в Стабилизационный фонд госбюджета.

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Как сообщалось, на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, Верховная Рада одобрила два закона, принятие которых является условием новой программы финансирования МВФ.

В частности, Рада приняла в первом чтении так называемый "антиКоломойский" закон о функционировании банковской системы, запрещающий возвращение признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам. Также депутаты во втором чтении приняли закон о запуске рынка земли.

Ранее президент Владимир Зеленский обсудил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение помощи для Украины.

По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185938
 
 
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Який цікавий, важливий і виважений підхід до важливих міжнародних відносин:
Первый транш кредита от МВФ может составить $4 миллиарда, - глава Комитета

Може скласти, якщо буде договір. Спочатку треба укласти, напевне, договір про ВИКОНАННЯ якоїсь програми в Україні. А вже договір ВИЗНАЧИТЬ умови фінансувння ПРОГРАМИ.
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