 Нацбанк оштрафовал банк бывшего депутата от Блока Порошенко на 3 миллиона

Как сообщает пресс-служба НБУ, все проверки прошли еще до введения карантина, передает БизнесЦензор.

По их итогам на АО "РВС Банк" наложен штраф в размере 3 млн грн за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма.

Проверка НБУ установила, что это привело к обслуживанию клиентов-юридических лиц, по операциям которых отсутствуют документы, подтверждающие их экономическую целесообразность, реальные финансовые возможности для их осуществления, а также к обслуживанию клиентов-физических лиц, осуществлявших циклические финансовые операции с облигациями внутреннего государственного займа.

Кроме того, НБУ оштрафовал "Укрэксимбанк" на 600 тыс. грн за ненадлежащее выполнение обязанности осуществлять изучение клиентов.

АО "Банк "Украинский капитал" оштрафован на 800 тыс. грн за неосуществление на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов.

В адрес АО "ПроКредит Банк" в качестве меры воздействия направлено письменное предостережение из-за необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

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Как сообщалось, в конце февраля наблюдательный совет АО "РВС Банк" избрал его главой бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Руслана Демчака, который официально владеет только 1% акций банка.

Напомним, в феврале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил депутату от "Блока Петра Порошенко" Руслану Демчаку приобрести более 50% акций АО "РВС Банк". Комитет также предоставил разрешение Александру Стецюку на приобретение более 25% акций "РВС Банка".

"РВС Банк" был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного "Омега Банка" и выкуплен "Украинской бизнес-группой" (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела "Эрде Банком".

Сейчас ООО "Украинская бизнес группа" оформлено на Александра Стецюка, последний был помощником нардепа Демчака, а также его соседом в Винницкой области. Демчак отрицал любую причастность к UBG.