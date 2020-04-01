 Сеть супермаркетов "Сильпо" выделила 100 миллионов на закупку медицинского оборудования

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сильпо" сообщает БизнесЦензор.

"Мы также понимаем неотложные нужды, которые есть в Украине сейчас. Поэтому более 13 млн гривен уже использовано для оплаты 12 высококачественных аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton швейцарского производства. После поступления в Украину это оборудование направят в больницы Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей", - сказал директор по розничной торговле сети "Сильпо" Александр Прядухин.

В консультациях с Министерством здравоохранения "Сильпо" обрабатывает наиболее эффективные сценарии распределения помощи. В первую очередь она будет направлена на закупку оборудования для больниц и средства защиты медицинского персонала.

"Сильпо" в ходит в одну из крупнейших торгово-промышленных групп Украины Fozzy Group.